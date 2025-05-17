Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, MTAL Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 13 ve 14 Mayıs’ta Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar (TS EN ISO/IEC 17025) standardı çerçevesinde yapılan denetlemeden başarıyla çıktı.

Hayvan Sağlığı Laboratuvarı ve Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının kapsamının da genişletildiği, 74 faaliyet/deney/analiz içerisinde 14 deney metodu daha akreditasyon kapsamına dahil edildiği belirtildi.

MTAL’ın “Çiftlikten sofraya” gıda güvenliği zincirinde hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığının korunmasına katkıda bulunduğu, MTAL’ın bahse konu alanda ISO 17025 sertifikasına sahip devlettin tek laboratuvarı olduğu da kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, laboratuvar altyapısını güçlendirmeye, veteriner hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve kamu sağlığını korumaya önem verdiği belirtildi.

MTAL’ın deney metotlarını akreditasyon kapsamına almaya 2019’da başladığı, 2022 yılında akreditasyonunu başarıyla yenileyerek 2027 yılına kadar geçerliliğini sağladığı ifade edildi.