KKTC’nin sosyal yaşantısına katkı sunmaya devam eden koordinatörlük, bu kez Merit Park Hotel bünyesinde
yer alan Meritta Club’da Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerini
ağırladı.
Etkinlikte, 7-18 yaş grubu öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde unutulmaz bir gün
geçirdiler. Meritta Club personeli tarafından özel olarak hazırlanan etkinliklerle
çocuklar, hem hayal güçlerini geliştirip yeteneklerini keşfetti hem de doyasıya
eğlendi. Çocuklar, kendileri için özel olarak sunulan açık büfenin eşsiz lezzetlerini
de tatmayı ihmal etmediler.
Merit International, “Her çocuk bir dünyadır” anlayışıyla, engelli veya engelsiz
fark etmeksizin tüm çocukların potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine olanak
tanımayı hedefliyor. Bu kapsamda, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine
yardımcı olmak için tüm imkanlar seferber edilmeye devam edilecek.
Merit International, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen etkili sosyal
sorumluluk projeleriyle fark yaratmaya ve değer katmaya kararlılıkla devam
etmektedir.
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