

KKTC’nin sosyal yaşantısına katkı sunmaya devam eden koordinatörlük, bu kez Merit Park Hotel bünyesinde

yer alan Meritta Club’da Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerini

ağırladı.

Etkinlikte, 7-18 yaş grubu öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde unutulmaz bir gün

geçirdiler. Meritta Club personeli tarafından özel olarak hazırlanan etkinliklerle

çocuklar, hem hayal güçlerini geliştirip yeteneklerini keşfetti hem de doyasıya

eğlendi. Çocuklar, kendileri için özel olarak sunulan açık büfenin eşsiz lezzetlerini

de tatmayı ihmal etmediler.

Merit International, “Her çocuk bir dünyadır” anlayışıyla, engelli veya engelsiz

fark etmeksizin tüm çocukların potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine olanak

tanımayı hedefliyor. Bu kapsamda, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine

yardımcı olmak için tüm imkanlar seferber edilmeye devam edilecek.

Merit International, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen etkili sosyal

sorumluluk projeleriyle fark yaratmaya ve değer katmaya kararlılıkla devam

etmektedir.

