Arkhe’nin, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin himayesinde ve Vedat Kaner Vakfı’nın ana sponsorluğunda kasım ve aralık aylarında sanatseverlerle buluşturmaya hazırlandığı Bienal Lefkoşa 2025'e başvurular bugün başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, teması "Merhamet" olarak belirlenen bienal bu yıl sonbaharda yapılacak. Bienalin küratöryel süreci, Hervé Matine başkanlığındaki seçici kurul tarafından yönetiliyor.

1 Ağustos'a kadar devam edecek başvurularla ilgili detaylı bilgiye Arkhe ve Bienal Lefkoşa web sitelerinden ulaşılabilecek.