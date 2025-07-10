Sendikadan yapılan açıklamada, İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı tespit kriterlerinin güncel olmadığı ve asgari ücret belirleme kriterlerinin de “gerçeklerden uzak ve yetersiz olduğu” için güncelleme talep edilerek, ocak-haziran döneminde, %17,79 oranında belirlenen 6 aylık hayat pahalılığı “güven veren ve inandırıcı olmaktan uzak” olarak nitelendirildi.

Asgari ücret tespitlerinin sektörel bazda yapılması ve asgari ücrete 6 ayda bir hayat pahalılığı uygulanması da talep edilen açıklamada, “Piyasadaki denetimsizlikten, keyfi zam yapan işverenler yararlanmakta, asgari ücretin yükseltilmesi gündeme gelince timsah gözyaşları dökmektedirler. Memur-Sen olarak, asgari ücretle çalışıp, karnı doymayanlarla, gözleri doymayanlar arasındaki bu geçim mücadelesinde tüm desteğimiz, asgari ücretle çalışanlar içindir.” ifadeleri kullanıldı.