Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, kardeş belediye Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile geçmişten gelen güçlü bağlarını daha da pekiştirmek için bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve değerli ekibinin katılımıyla gerçekleşen bu buluşmada, belediyeler arasında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda iş birliğini daha ileriye taşımak adına önemli adımlar atıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bu anlamlı ziyaret, iki belediye arasında karşılıklı tecrübe paylaşımını artırarak vatandaşlara daha etkin hizmetler sunma hedefini güçlendirdi. Kardeş belediyeler olarak dayanışma ve iş birliği anlayışıyla daha güzel bir geleceğe birlikte yürüyoruz.

Başta Kazım Kurt Başkanımıza ve değerli misafirlerimize bu samimi ziyaretleri için teşekkür ederiz. Belediyemiz Dr. Fatma Çimen Tuğlu başkanımızın önderliğinde her zaman misafirperverliğin ve iş birliğinin adresi olmaya devam edecek."