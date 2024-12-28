6 Şubat depreminde Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında hayatını kaybeden Serin İpekçioğlu'nun annesi hukukçu Pervin Aksoy İpekçioğlu, davada verilen kararı değerlendirdi.

Haber kıbrıs web tv’de Muazzez Gazihan ve Levent Kutay'ın programına bağlanan ve mahkemenin bazı yönlerden cesaretsiz davrandığını ifade eden İpekçioğlu, özellikle olası kast hükmünün verilmemesi "cesaretsizlik" olarak nitelendirdi.

Pervin Aksoy İpekçioğlu, mahkemenin kararı bilinçli taksir suçunun en üst sınırından verdiğini belirterek, “Karar 2-15 yıl arası bir cezayı öngörüyordu. Mahkeme, 14 yıl 9 aydan başladı ve bilinçli taksirden bunu 1/3 oranında artırdı. Bu, mahkemenin cesaretsizliğini ortaya koyuyor. Çünkü ceza oranlarına baktığımızda birçok kişi fark etmedi ama iki kişi daha suçlu bulundu ve a[ir cezalarla mahkum oldu. Mahkemenin kararını cesaretsiz buldum çünkü mahkemenin yol haritasını oluştururken yararlandığı ve mahkeme dosyasına giren çok önemli bir mütaala vardı, Ankara hukuk hocalarının verdiği mütala üstünden gitti fakat olası kast hükmü verme cesaretini gösteremedi” dedi.

İpekçioğlu, davada fenni mesul Hasan Arslan’ın iki fiilden sorumlu tutulduğunu ve 14 katlı bir inşaatın dokuz kata düşürülmesine rağmen eski hesaplara göre rapolarlandırılmasının cezalandırıldığını söyledi. “Hasan Arslan, alması gereken cezayı aldı. Çünkü konut olarak yapılan inşaatın sorumlusuydu” ifadelerini kullandı.

İpekçioğlu, diğer bir sanık olan Mehmet Yöncüoğlu'nun ise yapılan hataları fark ettiğini ancak önlemek için yetersiz bir çaba gösterdiğini belirtti. Göncüoğlu’nun 7 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyleyen İpekçioğlu, “Perde duvarla çözüm üretmeye çalıştı ama yetersiz oldu” dedi.

"SAVCILIK BİLEREK DOSYAYI OYALADI"

Pervin Aksoy İpekçioğlu, savcılığın kamu görevlileriyle ilgili dosyayı bilerek oyaladığını iddia ederek şu açıklamayı yaptı: “Dört-beş belediye görevlisinin ifadeleri alınamadığı gerekçesi gerçek değil. Bu süreç bilerek uzatıldı.”

Son olarak mahkemenin olayın farkında olduğunu düşündüğünü ancak cesur kararlar alamadığını belirten İpekçioğlu, verilen cezaların adalet arayışındaki eksiklikleri gözler önüne serdiğini ifade etti.