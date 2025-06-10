Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri yarışması için 27 Mayıs Salı gün başlayan başvurularda süre, 16 Haziran Pazartesi saat 13.00’te dolacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri de başka üyeler için öneride bulunulabilecek.

“Medya Başarı Ödülleri” yazılı basın, yeni medya ile radyo ve televizyon alanlarında gazetecileri onore etmek amacıyla; “Teşvik Ödülleri” de meslekteki çalışma süreleri en fazla beş yılı geçmemek koşulu ile sarı basın kartı sahibi gazetecilere ve iletişim fakültesi öğrencisi ve/veya yeni mezun olmuş kişilere verilecek.

Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri dışında ayrıca “Barış Gazeteciliği Özel Ödülü”, “Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü” ve “Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü” de verilecek.

KTGB Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan ve bu yılki başvuruları değerlendirecek Özgül Gürkut Mutluyakalı, Metin Ersoy, Huri Yontucu, Dilan Çiftçi, Ümral Akpınar, Ali Baturay ve Osman Kurt’tan oluşturulan Ödül Komitesi yönetmelik uyarınca 1 Haziran 2024 - 1 Haziran 2025 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında yayınlanmış eserler için başvuru kabul edecek.

Başvurulacak dallarla ilgili bilgi içeren Ödül Yönetmeliği'ne https://gazetecilerbirligi.com/wp-content/uploads/2024/05/ktgb-odul-yonetmeligi-yeni.pdf ve Başvuru Formu'na https://gazetecilerbirligi.com/wp-content/uploads/2021/03/Medya-Basari-Odulleri-Basvuru-Formu.pdf adreslerinden ulaşılabilir.