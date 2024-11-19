Cumhuriyet Meclisi’nde 7 Ekim’den beridir yaşanan Meclis Başkanlığı tartışması dün sona erdi.

Meclis Başkanlığı için Ulusal Birlik Partisi tarafından 4’üncü aday olarak gösterilen milletvekili Ziya Öztürkler için 26 kabul, 23 de ret oyu kullanılmıştı.

Ancak 3 oy pusulasında çifte mühür olması nedeniyle CTP’li vekiller buna tepki göstermişti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler dün sabah görevinden istifa etti ve yeniden seçim yapılması için UBP’nin adayı gösterildi.

Ziya Öztürkler'in istifasının ardından Cumhuriyet Meclisi'ni Başkan Vekili Fazilet Özdenefe açtı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda UBP’nin aday gösterdiği Ziya Öztürkler,

27 kabul oy alarak Meclis Başkanı seçildi. Öztürkler, 48 oydan 27 kabul, 21 ret oy aldı, seçimi kazandı.

Oturuma ve oylamaya katılmayan 2 vekilin Jale Refik Rogers ve Armağan Candan olduğu öğrenildi.

ÖZTÜRKLER

Öztürkler seçilmesinin ardından kürsüden kısa bir konuşma yaptı. Yaşanan sıkıntılardan dolayı herkesten özür dileyerek sözlerine başlayan Öztürkler, önemli olanın çalışmaların yapılması olduğunu belirtti ve teşekkür etti.

Öte yandan Meclis Başkan Yardımcılığı’na tek aday olarak gösterilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe oylandı. Özdenefe, 27 kabul, 15 ret ve 6 geçersiz oy aldı. Özdenefe, yeniden başkan yardımcısı seçildi.

ÜSTEL

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Meclis'teki yasama çalışmalarını engelleyen ve günlerdir süren sorunun çözümü adına, toplumun çıkarlarını önceleyen samimi bir adım attıklarını açıkladı.

Üstel, bu duruşun hukuki bir görüşten ziyade halkı önceleyen bir siyasi tavır olduğunu vurguladı.

Ziya Öztürkler’in yeniden aday gösterilip seçildiğini belirten Üstel, bu adımın, bütçe görüşmelerinin başlaması ve halkın hizmet alması için ileriye dönük bir çözüm olduğunu ifade etti. Üstel, "Bu süreçte gerek parti grubuma gerekse hükümet ortaklarımızın tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.

Meclis Başkan Yardımcısının da ilk turda seçildiğini belirten Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) samimiyetini ve siyasi teamüllere olan saygısını bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Üstel’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Meclisimizin yasama çalışmalarını engelleyen ve günlerdir devam eden sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik, siyasi çıkarları değil, toplumun çıkarlarını önceleyerek samimi bir adım attık.

Ortaya koyduğumuz duruş, hukuki bir görüşün değil, halkı önceleyen siyasi bir duruşun ifadesiydi.

Partimiz ve Meclis Başkanımız, ülkemizin ivedi ihtiyacı olan bütçe görüşmelerinin başlaması, bütçenin tamamlanması ve halkımıza hak ettiği hizmetin verilmesi adına geriye doğru değil, tam tersine sorunun çözümüne katkı sağlayacak ileriye, çözüme ve geleceğe doğru önemli bir adım atmıştır.

Yaşanan bu sürecin sonunda, Sayın Meclis Başkanımızı yeniden aday göstererek ve ortaya güçlü bir irade koyarak hiç bir tartışmaya mahal vermeksizin meclis başkanımızı seçmiş durumdayız.

Bu noktada gerek parti grubuma gerekse hükümet ortaklarımızın tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Sürecin siyasi bir süreç olduğunu, bu süreçte siyasi tavırların etkili olduğunu defalarca vurgulamıştım.

Yaratılan tüm sıkıntılara rağmen iktidar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek, halkımıza daha fazla zaman kaybettirmemek adına Meclis Başkan Yardımcısına da ilk turda ihtiyacı olan desteği vererek onu da seçmiş durumdayız.

Bu Ulusal Birlik Partisinin samimiyetini ve siyasi teammüllere olan saygısının da açık bir kanıtı olmuştur.

Bunu halkımızın takdirine bırakıyorum.

Yaşanan tüm olumsuzluklara, ortaya konan tüm siyasi oyunlara rağmen bugün tek yürek olarak bu sorunu da bitirmiş durumdayız.

Şimdi hizmet etme zamandır.

Şimdi meclisimizi çalıştırma zamandır.

Şimdi bütçeyi geçirerek halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirme zamandır. Şimdi çalışma zamandır.

Bu vesileyle Meclis Başkanlık Divanına seçilen tüm milletvekillerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”