Başbakan Ünal Üstel, iş insanlarının ülkede çok sayıda eser ve projeye imza attığını belirterek, yaşlı yaşam merkezinin ülke için güzel bir yatırım olduğunu kaydetti.

WOODLAND VIP Yaşlı Yaşam Merkezi, bugün düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı.

Açılış törenine; Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte; Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz Karaçay ve WOODLAND Direktörü Ayhan Arıklı, birer konuşma yaptı.

- Üstel

Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri günden itibaren halka, icraat yapmak için göreve geldiklerini söylediklerini ifade etti.

“Biz hükümete, halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirmek için geliyoruz ve ülkeye siyasi istikrar getireceğiz.” diyen Üstel, siyasi istikrar sayesinde de ülkenin ihtiyaç duyduğu bütün projeleri birer birer hayata geçireceklerini belirtti.

Zaman zaman kendi kaynaklarından, zaman zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerle, zaman zaman ise belediye başkanları ve yönetimleriyle bazı projeleri hayata geçireceklerini söylediklerini anımsatan Üstel, “Birçok projemizi de ülkemizde yaşayan ve ülkemize gönül veren iş adamlarımızla yapacağız.” dedi.

Merkezi ülkeye kazandıran Direktör Ayhan Arıklı’ya teşekkür eden Üstel, iş insanlarının ülkede çok sayıda eser ve projeye imza attığını belirterek, merkezin yaşlılar için yapılan bir yaşam merkezi olduğunu kaydetti.

Üstel, ülkenin bugünlere gelebilmesi için büyük mücadeleler verildiğini belirterek, bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğuna vurgu yaptı.

Daha önceki iş insanlarının ülkenin ihtiyaç duyduğu 30 yeni okul yaptığını ve bunun yanında 600’ün üzerinde ek destek binasını ülkeye kazandırdığını belirten Üstel, bugün de bazı iş insanlarının yeni projelere imza atmaya devam ettiğini ifade etti.

Yaşam merkezinin büyüklerin istirahat edeceği, güzel vakit geçireceği ve maviyle yeşilin birleştiği bir merkez olduğunu ifade eden Üstel, “Bugün, bu güzel merkezde, bu güzel tesisi hayat bulduruyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin büyük bir ihtiyacına karşılık veriyoruz.” dedi.

Merkezin ülke için güzel bir proje ve yatırım olduğunu belirten Üstel, projeye katkı koyanlara teşekkürlerini iletti.

Üstel, Girne ile Geçitköy arasındaki yolun uzun yıllar “bir ızdırap yolu” olarak anıldığını belirterek, hükümete geldikten sonra bölgeyi ülkenin en güzel bölünmüş yollarından birine kavuşturduklarını söyledi.

Üstel; merkeze rahat, huzur içinde, çağdaş ve trafik güvenliği sağlanmış bir şekilde ulaşılabileceğini de kaydetti.

- Erhan Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, ortaya harika bir iş çıktığını belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Arıklı, özellikle yaşlı olan insanların her türlü ihtiyacını karşılanabileceği bir yaşlı huzur evi şeklinde yaşam merkezinin oluşturulduğunu dile getirdi.

Kıbrıs’ın ihtiyacı olan merkezin bugünden itibaren faaliyetlerine başlayacağını kaydeden Arıklı, “Zannediyorum Güney Kıbrıs'ta bile böyle bir merkez yok.” dedi.

Arıklı, WOODLAND VIP Yaşlı Yaşam Merkezi’nin gezilmesi ve incelenmesini tavsiye etti.

- Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, bugün çok önemli bir merkezin açılışı için bulunduklarını belirtti.

“Yaşlılarımız, abilerimiz ve ablalarımız için güzel bir yaşam merkezi.” diyen Hasipoğlu, bölgede yaşlılar için Lapta ve Kalkanlı Huzurevi’nin de olduğunu dile getirdi.

İmkanı olanlar için böyle bir alternatifin olmasının kayda değer olduğunu belirten Hasipoğlu, “Herkes yatırım yapar, otel yapar, site projesi yapar ama özellikle yaşlılarımız için bu konseptle böyle bir tesisin kazandırılması ve ülkede ilk olması çok önemlidir.” dedi.

Hasipoğlu, yatırımcıların yaşlıları, özel gereksinimli bireyleri düşünerek yatırım yapmasının oldukça anlamlı olduğunu dile getirdi.

- Karaçay

Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz Karaçay da, merkezin açılışında bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

Karaçay, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yurt dışında olmasından dolayı açılışa katılamadığını belirtti.

Karaçay, 1975’teki esir takasında bölgeye ilk gelenlerden biri olduğunu belirterek, o dönemden bugüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve LAÇ Belediyesi’nin gösterdiği gelişimi en iyi bilen kişilerden biri olduğunu kaydetti.

Bölgenin büyük gelişmeler gösterdiğini belirten Karaçay, yaşam merkezin de bölge için önemli olduğunu dile getirdi.

- Ayhan Arıklı

WOODLAND Direktörü Ayhan Arıklı da, merkezi hayata geçirirken hedeflerinin yalnızca büyüklerin barınacağı bir yer değil, huzurla, güvenle ve sağlık içinde yaşayacağı sıcak bir yaşam ortamı oluşturmak olduğunu belirtti

“Hayatları boyunca ailelerine, topluma ve ülkesine hizmet etmiş büyüklerimizin en iyi şartlarda yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz. “ diye konuşan Arıklı, bu düşünceyle Karşıyaka’nın eşsiz doğası içinde modern, güvenli ve konforlu bir yaşam merkezi oluşturduklarını kaydetti.

Merkezde konaklamanın dışında birçok etkinliğin olacağını ifade eden Arıklı, “Böylesi bir kompleks tesis, bırakın ülkemizde belki de dünyada bir ilk olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Merkezin karşısında bulunan ormanlık alanda yürüyüş ve dinlenme alanı oluşturacaklarını belirten Arıklı, yetkililerden misafirlerin yolun karşısına geçebilmeleri için yaya geçidi, gerekli uyarıcı tabelalar ve masrafı kendi tarafından karşılanacak sinyalizasyon sisteminin kurulmasını istedi.