Meclis’te, Ziya Öztürkler’in istifası sonrası Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) grupları toplantı yapıyor.
Cumhuriyet Meclisi’nde ayrı ayrı toplanan UBP ile CTP, Ziya Öztürkler’in istifası sonrası izlenecek süreci değerlendiriyor.
Meclis’ten alınan bilgiye göre, Ziya Öztürkler’in sosyal medyadan duyurduğu istifa dilekçesini Meclis’e sunması gerekiyor.
İstifa dilekçesinin Meclis’e sunulmasının ardından Genel Kurul'un toplanması ve başkan ile başkan yardımcısı seçimlerini yapması bekleniyor.
Genel kurulun bu süreci tamamlamasının ardından 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın görüşülmesine başlanması öngörülüyor.