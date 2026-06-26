Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, hükümetin son üç yılda dört yeni hastane, dört sağlık merkezi ve Devlet Laboratuvarı için 5 milyar Türk Lirası, tıbbi cihazlar için ise 20 milyon euronun üzerinde yatırım yaptığını söyledi.

Savaşan yaptığı açıklamada, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’nın bugün İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde oy birliğiyle kabul edilerek, Genel Kurul’un gündemine sevk edildiğini belirterek, yasal düzenlemeye ilişkin bilgiler verdi.

Ahmet Savaşan, söz konusu düzenlemeyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri, kan ve kan bileşenlerinin güvenli yönetimi, sağlıkta kalite standartları, dijital otomasyon, sağlık personeli kayıt sistemi, sağlık istatistikleri ve sağlık turizmi gibi alanların çağdaş bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.

Yasayla özel sağlık kuruluşları ve laboratuvarların ruhsatlandırılması ile denetim süreçlerinin daha güçlü ve etkin bir zemine oturtulmasının da hedeflendiğini kaydeden Savaşan, UBP Başbakanlığındaki hükümetin sağlık alanında kapsamlı yasal reformlar hayata geçirdiğine dikkat çekti.

Savaşan, bu kapsamda Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası, Devlet Laboratuvarı Dairesi Yasası, Kozmetik Ürünleri Yasası ve Kimyasallar Yasası gibi düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Savaşan, daha güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi hedefi doğrultusunda reform, yatırım ve hizmet çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.