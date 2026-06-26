BM’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Holguin, Rumların Türk askeri ve Garantileri istemediğini belirterek, ''Kıbrıs NATO’ya üye olacak. Garanti Anlaşması ortadan kalkacak, belli oranda Türk askeri Ada'dan çekilecek'' dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman buna karşı çıktı, 'bu kabul edilmez' dedi, Rumların silahlanmalarına dikkat çekti.

Sefa Karahasan’ın haberine göre Holguin ile Erhürman arasında gerçekleşen görüşmeye Türk askeri ve NATO'ya üyelik konusu damga vurdu.

Kıbrıs’ta varılacak bir “stratejik anlaşma” olacağına işaret eden Holguin, bu anlaşmaların uygulanması için iki yıllık bir geçiş dönemi öngördüğünü belirtti.

‘’Rum tarafının en büyük takıntısının Garanti Anlaşmaları ve Türk askerinin Ada’daki varlığı olduğunu’’ söyleyen Holguin, Kıbrıs’ın NATO üyesi olması halinde Garanti ve İttifak Anlaşması’nın yürürlükten kalkacağını ifade etti. BM diplomatı, geçiş döneminde belli oranda Türk askerinin Ada’dan çekileceğini de kaydetti.

Holguin, geçiş döneminde Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılması ve Mağusa limanı başlıklarına yoğunlaşılacağını dile getirdi.

Holguin ayrıca, plana göre Kıbrıs’ta bir Konsey kurulacağını, bu konseyde 10 Türk ve 10 Rum milletvekilinin yer alacağını bildirdi.

BM diplomatı, “Ortak bir mahkeme de kurulacak. Bu mahkeme, Kuzey’de veya Güney’de suç işleyen Türkler ve Rumların yargılanmasıyla ilgilenecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Holguin’in önerilerine olumsuz yaklaştı ve “Kıbrıs Türk Halkı’nın içinde bulunduğu konjonktürde bunları kabul etmesinin mümkün olmadığını” belirtti. Erhürman, garanti konularının Türkiye Cumhuriyeti ile değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rum tarafının silahlanması ve yabancı ülkelerle yaptığı askeri anlaşmalara dikkat çeken Erhürman, “Yaşananlar nedeniyle Kıbrıs Türk halkının güvenlik konusundaki hassasiyetinin daha da arttığını” kaydetti.

Erhürman, Holguin’e “Hiçbir şey somutlaşmadan ve bir sonuç elde etme olmadan 5+1 formatına gitmeyeceğini” açıkça söyledi.

Holguin ise BM Genel Sekreteri Guterres’in Temmuz sonu veya Ağustos başında 5+1 toplantısı çağrısı yapacağını, tarafların katılıp katılmayacağına ise kendilerinin karar vereceğini ifade etti.