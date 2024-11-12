YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan olaylar üzerine "Mecliste sol şiddet" olarak nitelendirdiği bir açıklamada bulundu. Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“MECLİSTE SOL ŞİDDET...

Cumhuriyet Meclisinde yaşanan arbede ve uygulanan "Sol Şiddet", eminimki toplumun gözünde Meclisin itibarını bir kez daha paspas yapıp ayaklar altına almıştır...

Özellikle Meclis Başkanlık kürsüsündeki bir Vekile, CTP’li bir hanım Milletvekilinin su atarak "Reziller" diye defalarca hakaret etmesi, diğer CTP’li vekillerin mikrofonları koparmaları, Özdemir Berova'ya fiziksel şiddet uygulayıp onu yere düşürmeleri, uzun süre hafızalardan silinmeyecek enstantanelerdi.

Peki netice ne oldu?

Neticede sorun bir hafta ertelendi. Bu noktadan sonra ne CTP’nin ne de Hükumetin geri adım atması söz konusu olamayacağına göre Meclisin kilitlenmesi çok uzun süre devam edecek gibi. Sorun devam ettiği müddetçe Meclis de uzun süre açılamayacak. Meclis açılamayınca Bütçe de gündeme gelemeyecek. Meclisin devre dışı kalması ile yasaların acil olanları, KHK’larla Bakanlar Kurulundan geçecek. Bütçenin 12 de 1'i kullanılacak vs,vs...

Eh, ne demişler; Demokrasilerde alternatifler tükenmez...”