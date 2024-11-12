Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün yine Meclis Başkanlığı tartışması yaşandı. Toplantı yapılamadı, bir hafta ertelendi.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), dün Cumhuriyet Meclisi’nin Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından açılması ve bütçe komitesinin görevine başlaması için tezkerenin görüşülmesi yönünde öneride bulundu, iktidar reddetti.

İlk olarak Genel Kurul salonunda toplanan iktidar ve muhalefet vekilleri, Meclis Başkanı koltuğunun sağında ve solunda nöbet tuttu. Gergin havanın hakim olduğu nöbetlerin ardından zil çaldı.

Meclis’te dün saat 11.45 sıralarında UBP Milletvekili Ziya Öztürkler Meclis Başkanı koltuğuna oturmaya çalıştı, CTP Milletvekilleri direndi, Meclis karıştı.

Öztürkler, CTP Milletvekillerinin engeliyle karşılaştı, ancak koltuğu bir türlü bırakmadı.

Bunun üzerine UBP’li vekiller ile CTP Milletvekilleri arasında arbede çıktı.

Yaşanan arbede sırasında tansiyon iyice yükseldi. Kavga esnasında Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, yumruğunu havaya kaldırdı. CTP’nin kadın milletvekillerinden Fide Kürşat ve Doğuş Derya, arbedede sıkışarak çığlık attı.

Kavga esnasında CTP Milletvekili Doğuş Derya, şişe içerisindeki suyu Öztürkler'e attı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, gerginlik sırasında yere düşerken, Derya'nın Öztürkler’e ve kürsüye defalarca su dökmesi dikkat çekti.

Uzun süren tartışmaların ardından iki parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirmek üzere salondan ayrıldı.

Ardından UBP – YDP – DP Hükümeti, Meclis Genel Kurulu toplantısının 1 hafta ertelenmesini önerdi, CTP söz konusu öneriyi kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı bir hafta ertelendi. Bu kapsamda bir sonraki genel kurul toplantısı, önümüzdeki hafta Pazartesi günü gerçekleşecek.

Hükümetin, söz konusu 1 haftalık süreyi neden talep ettiği henüz bilinmiyor. Yaşanan gecikme nedeniyle bütçe görüşmeleri de başlayamadı.

CTP’ye göre UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, geçersiz oylara ve divanın herhangi bir kararı olmamasına rağmen, UBP – YDP – DP koalisyonu tarafından hukuk dışı şekilde Meclis Başkanı ilan edilmiş durumda. CTP, söz konusu hukuk dışı “ilanı” tanımıyor.