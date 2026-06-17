Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, sporcuların elde ettiği başarının KKTC için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti . Öztürkler, “Bu gururu bize yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. Her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük bir onur yaşatıyorsunuz” dedi.

Kıbrıs Türk kadın ve erkek sporcuların, tekvando da dahil bazı branşlarında farklı ülkelerde düzenlenen dünya şampiyonalarında, çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazandığına işaret eden Öztürkler, bu başarıların Kıbrıs Türk halkı için büyük değer ifade ettiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara da değinen Öztürkler, “Bizi yıldırmaya çalışan bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve buna alet olan bir Birleşmiş Milletler vardır. Ancak Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu yolda kararlı bir şekilde yürümektedir. Biz ne izolasyonlar altında eziliriz ne de yılarız” dedi.

Kısıtlamalara rağmen, bazı dallarda yapılan şampiyonalarda KKTC'nin temsil edilebildiğini kaydeden Öztürkler, “Sizler, fırsat buldukça ve imkân tanındıkça uluslararası alanlarda yer alıyor, Kıbrıs Türk halkının gücünü, inancını, varlığını ve millî değerlerini dünyaya gösteriyorsunuz. Hem Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını gururla dalgalandırıyorsunuz” dedi.

Dünya Budo Federasyonu Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, de geleceğe yönelik hedeflerini anlatarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kabulde sporculara Meclis Anı Madalyası takdim edildi.