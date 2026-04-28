Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00’de Blue Heaven Restoran Plaj Cafe’de başlayacak festivalde, Türkiye’den gelen konuk gruplar ile bölgenin sanat ve kültür ekipleri sahne alacak.

Festival kapsamında; İstanbul Senfoni Müzik Grubu, Ritim Of Anatolia, Gala Art Sanat Grubu, İzmir Zeybek Grubu ile Çorlu’dan üç halk dansları ekibi performans sergileyecek.

Etkinlikte ayrıca Ziyamet Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Ritim Grubu, Karpaz Sevdaları Kültür ve Sanat Derneği (SEVDER) ile Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği (YENDER) de yer alacak.