CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 25 Mayıs Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligine (BOS) puan veren aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında Gülay Garabli 66 net ile şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Strokeplay formatında oynanan turnuvada ikinciliği yine 66 net ( back nine score ) ile Özcan Bundak alırken, John Eldridge de net 67 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de 1 Haziran Pazar günü Four Ball Better Ball Çiftler ( FBBB Pairs ) Turnuvası gerçekleşecek.