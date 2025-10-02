Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem saat 14.55'te Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi.
Deprem, İstanbul dahil çevre illerde hissedildi.
İstanbul Valiliği, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıp İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisinin alınmadığı aktarıldı.
"Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır." denilen açıklamada "Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.