BBC Türkçe Servisi’nin aktardığına göre filonun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda alıkonulan gemiler, içindeki aktivistlerin isimleri ve uyrukları paylaşıldı.

Kırktan fazla gemiden oluşan ve yaklaşık 500 kişiyi taşıyan filoya 1 Ekim gecesi Gazze'ye yaklaştığı sırada İsrail güçleri tarafından müdahale edildi.

Küresel Sumud Filosu'nun açıklamasına göre filoda yer alan 56 Türk'ten 27'si İsrail tarafından alıkonuldu.

Konuya dair Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından da açıklama geldi.

Açıklamada el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiği vurgulandı.

Ayrıca "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir" dendi.

Türk vatandaşlarının gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılığın basına yansıyan yazılı açıklamasında gözaltına alınan vatandaşlar ile ilgili Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Türk yasaları çerçevesinde "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "Nitelikli Yağma", "Mala Zarar Verme" ve "Eziyet" suçları kapsamında soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre soruşturma, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldı.