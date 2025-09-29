Rum eski Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, 2015 yılında o dönemin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu çözme iradesine sahip olduğuna inanıp müzakere grubuna girmekten pişmanlık duyduğunu belirtti.

Alithia gazetesinin kısa soru cevap şeklindeki söyleşisinde, "siyasi açıdan pişman olduğunuz unsur nedir?" sorusu üzerine Markulli, “2015 yılında, Anastasiadis’in çözüm iradesine sahip olduğuna inanarak müzakere grubuna girmek” yanıtını verdi.

Markulli bir başka soru üzerine 1974 sonrasında Kıbrıs Rum tarafının en büyük yanlışının Annan planını ret etmesi ve Crans Montana’da müzakerelerin terk edilmesi olduğunu söyledi.