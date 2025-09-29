Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in 25 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Dernek Genel Başkanı Esen Ömürlü imzasıyla yayımlanan açıklamada, Rum liderin “işgale son ver” ifadelerinin “tarihi ve bugünün gerçeklerini çarpıtan bir provokasyon olduğu” belirtildi.

Açıklamada, 1950’lerden 1974’e kadar Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkını yok etmeye yönelik saldırıları hatırlatılarak, Ayvasıl’da 21 Türk’ün kurşuna dizilmesi, Kumsal’da Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve çocuklarının öldürülmesi, 1963-64 döneminde 103 köyün boşaltılması, 1967 Geçitkale katliamı ve 1974 Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde 126 Türk’ün katledilmesi örnek gösterildi.

20 Temmuz 1974’te Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak başlattığı Barış Harekâtı’nın, Rum-Yunan ikilisinin planladığı soykırımı durdurduğunu ve hem Türklerin hem de bazı Rum sivillerin hayatını kurtardığı vurgulanan açıklamada, “Bugün İsrail’in Gazze’de işlediği vahşeti izlerken, Türkiye’nin garantörlüğü olmasa Rumların aynı etnik temizlik uygulamalarını Kıbrıslı Türklere yapacağından kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rum yönetiminin İsrail ile askeri işbirliğine değinilerek, İsrail’den Barak MX hava savunma sistemleri alındığı, sistemin ikinci partisinin Rum ordusuna bu ay içerisinde teslim edildiği, ayrıca “Agapinor” adlı ortak tatbikatların düzenlendiği belirtildi.

Rum hükümetinin stratejik danışmanı olarak İsrail savunma sanayiinin eski üst yöneticisi Shay Gal’ın görevlendirildiğine de işaret edilen açıklamada, bunların “Rum‑Yunan‑İsrail üçgeninin Türkiye ve KKTC’ye karşı yeni hesaplar yaptığının açık göstergesi” olduğu kaydedildi.

“Bu şartlar altında Hristodulidis’in BM kürsüsündeki gözyaşları sahtedir. Rum tarafı, Muratağa‑Atlılar‑Sandallar katliamının, Kumsal ve Ayvasıl mezalimlerinin, kanlı Noel’in hesabını vermeden bize ders veremez. Crans‑Montana’da masayı deviren de, Annan Planı’na ‘hayır’ diyerek adanın birleşmesini engelleyen de onlardır.” denilen açıklamada, federasyonun artık geride kaldığı ve iki eşit, egemen devlet gerçeğinin ortaya çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, “Şehitlerimizin ruhu önünde yeminliyiz; Kıbrıslı Türklerin varlığını, onurunu ve egemenliğini her şartta savunacağız. Devletimizden ve Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadeleri kullanılarak, Rum yönetiminin silahlanma ve tahrik politikalarından vazgeçmediği sürece gözyaşlarına kimsenin inanmayacağı belirtildi.