Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Aston Villa'yı konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçın 7. dakikasında Bernardo Silva'nın golüyle öne geçen City, 18. dakikada Marcus Rashford'un penaltıdan attığı gole engel olamadı. Pep Guardiola'nın öğrencilerine galibiyeti getiren ise 90+4'te Matheus Nunes oldu.

Premier Lig'de üst üste 3. kez galip gelen Manchester City, puanını 61'e çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 57 puanda kalan Aston Villa ise 7. basamakta bulunuyor.