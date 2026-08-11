Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.

Geçen yılın şampiyonu PSG de 1982'de kupayı müzesine götüren Aston Villa da kupada 2. zaferini elde etmeye çalışacak. Karşılaşma TRT1'den ekranlara gelecek

EN BAŞARILI TAKIM REAL MADRİD

UEFA Süper Kupa'nın en başarılı kulübü ünvanını, Real Madrid elinde tutuyor.

Madrid ekibinin 6 kez müzesine götürdüğü kupada Barcelona ve Milan 5'er defa mutlu sona ulaştı. Liverpool 4, Atletico Madrid de 3 kez kupanın sahibi oldu.

Real Madrid 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Milan ise 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI

İspanya ekipleri, Süper Kupa'daki son 17 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019, 2021 ve 2023'te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 17, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

26 Ayrı Kulüp Sevindi

UEFA Süper Kupa'yı, geçmişte 13 ülkeden 26 farklı takım kazandı.

Real Madrid 6, Milan ve Barcelona'nın 5'şer, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonda Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, PSG, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez kupayı kaldırdı.