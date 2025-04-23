Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro yapılanması devam ediyor. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes'in satışı gündemde.

Türkiye'de yer alan habere göre, mayıs ayında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması durumunda gelirler direkt Beşiktaş'ın kasasına girecek.

Bu nedenle ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i satmaya yanaşmayan Beşiktaş, yazın Portekizli futbolcunun gidişine izin verecek ancak tek şartla.

Futbolcunun gidişine yeşil ışık yakan yönetim, Gedson Fernandes'i sadece 30 milyon euroluk teklif gelmesi halinde satacak.

Beşiktaş'ın satışından elde edilen gelirin yüzde 50'si anlaşma gereği Benfica'ya gidecek.

Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 44 maçta, 10 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.