Güzelyurt'ta dün meydana gelen iş kazasında 84 yaşındaki Osman Polatcan yaşamını yitirdi.

Dün saat 11.00 sıralarında Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir makinist garajında, 84 yaşındaki Osman Polatcan, 54 yaşındaki isminin baş harfleri S.Ö. ile birlikte el çapası makinesini tamir ettiği sırada makinenin çalıştırılması sonucu çapa bıçaklarına kapılarak ağır yaralandı.

Ambulansla Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne kaldırılan Polatcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö. tutuklandı.