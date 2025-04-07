Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, yaptığı açıklamada, Mağusa’da meydana gelen bir hayvana şiddet olayını kamuoyuna duyurdu.

Komite tarafından edinilen bilgilere göre, zanlının bir köpeği önce fiziksel şiddete maruz bıraktığı, ardından ise 3. katta bulunan evlerinin balkonundan aşağıya attığı bildirildi.

Ağır yaralanan köpeğin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hayvan Hakları Komitesi, söz konusu eylemin Ceza Yasası’nın 377(2). maddesi kapsamında “ağır yaralama” suçu sayıldığını vurguladı.

Komite, bu suça 3 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirtti.

Olayla ilgili gerekli şikayetlerin Mağusa Polis Karakolu’na yapıldığını belirten Hayvan Hakları Komitesi, zanlının tutuklanarak en kısa sürede mahkemeye çıkarılmasını beklediklerini ve bu yönde talepte bulunduklarını ifade etti.