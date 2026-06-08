Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Mağusa Kültür ve Sanat Festivali 2026 için bilet satışları devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 23 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak etkinlikler, Othello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro’da yer alacak.

Festival kapsamında Selin Geçit, Kyprogeneia, “Devlerin Savaşı”, Mağusa Kent Orkestrası & Fikri Karayel, Compagnia Naturalis Labor “Tango Gala”, Oytun Ersan & Blue Deja Vu Band, “Atreuslar’ın Yalnızlığı”, Pink Martini ve Sertab Erener sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin final gecesinde Salamis Antik Tiyatro’da düzenlenecek Sertab Erener konserine biletler tükenirken, programda yer alan diğer etkinlikler için bilet satışları devam ediyor.

-Selin Geçit konseri ücretsiz yapılacak

Festivalin açılış etkinliği olan Selin Geçit konseri ücretsiz olarak yapılacak. Ücretli etkinliklerin biletleri ise Kıbrıs Biletcim, Gişe Kıbrıs, Tixcy ve Gazimağusa Belediyesi’nden temin edebilecek.

Bu yıl festivalin konaklama sponsorluğunu Arkın Group üstlendi.

Gazimağusa Belediyesi, tüm sanatseverleri biletlerini temin ederek, festival etkinliklerine katılmaya davet etti.



