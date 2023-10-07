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Hadise’den dekolteli pozlar

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Hadise’den dekolteli pozlar
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Son dönemde hem dansları hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Hadise, geceden çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
Hadise yayınladığı karelere "Nasıl uğraşacaksın böyle bir belayla" notunu yazdı. Takipçileri ünlü şarkıcının karelerine yorum ve beğeni yağdırdı.
 
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