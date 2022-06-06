Güzelyurt bölgesi esnafları onur gecesinde buluştu

Güzeltyurt Esnaf Zanaatkarlar Birliği Başkanı Ulus Ese ve yönetimi tarafından organize edilen onur gecesi Kalkanlı Hilkat Park Restorant’ta gerçekleşti.Yaklaşık 500 esnafın katıldığı geceye İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bölge milletvekilerinden CTP milletvekili Armağan Candan ile UBP milletvekili Fırtına Karanfil ve bölge muhtarları katıldı.Yemekli gecede birlik başkanı Ulus Ese ile yetkililer birer konuşma yaptı. Daha sonra esnaflara plaketler verildi.