Fahriye Özay bu hafta üç değerli konuğuyla ekranlara çıkıyor

Ülkemizin sevilen sanatçılarından Fahriye Özay'ın her hafta Cuma günleri Ada TV’de canlı yayında gerçekleştirdiği “Fahriye Özay İle” programının bu hafta üç tane özel konuğu olacak.Bahar DoratlıFahriye Özay’ın bu haftaki programının birbirinden kıymetli kendi dallarında oldukça başarılı üç güzel insanı bulunuyor.Kemal BinatlılıÖzay’ın konuklarının biri iş kadını girişimci Bahar Doratlı, diğeri iş adamı Midye Butik sahibi Kemal Binatlılı ve diğer konuğu ise yıllardır gece gündüz gazetecilik dalında emek veren acar muhabir Ahmet İkidereli olacak.Ahmet İkidereli