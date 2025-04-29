İspanya, Portekiz ve Fransa'nın güneyinde etkili olarak elektrik kesintisi, milyonlarca kişinin günlük yaşamı ile birlikte Madrid Açık Tenis Turnuvasını da etkiledi.

Karşılaşmalar yarıda kesildi, ya da ertelendi, skor tabloları söndü, tenis severler tribünleri boşaltmak zorunda kaldı.

Turnuvanın 4 numaralı seri başı Coco Gauff ile Belinda Bencic'in karşılaşması ise, kesintiden önce tamamlandı.

Birleşik Amerikalı Gauff, İsviçreli rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan geçti.

Gauff'un maç sonu röportajı ise, elektrik kesintisine denk geldi ve yarıda kesildi.

Elektronik çizgi tespit sisteminin ve örümcek kameranın etkilendiği elektrik kesintisinden erkeklerdeki Dimitrov-Fearnley maçı da payını aldı.

Bulgaristan'ın tecrübeli ismi Grigor Dmitrov, Britanyalı Jacob Fearnley karşısında korta çıktı. Ancak elektrik kesintisi, karşılaşmanın devamına engel oldu ve tenisçiler korttan ayrıldı.