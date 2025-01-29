Burçin Özkuş Fotoğraf Yarışması ve Sergisi ile Anma Etkinlikleri ile ilgili Merkez Lefkoşa ve FODER’de üç gün boyunca yer alacak organizasyonların ilki, dün akşam düzenlendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, jüri sunumları ve söyleşilerle başlayan gecede, jüride yer alan fotoğraf sanatçıları Alexis Saveriades, İbrahim Yılmaz, Kadir Kaba ve İsmail Gökçe’nin çalışmaları slayt eşliğinde fotoğraf severlere sunulurken, tümünün arka planı ve yaşanmışlık hikayeleri de anlatıldı. Sunum ve söyleşinin ardından serginin açılış konuşmaları yapıldı, Girne Gençlik Merkezi Derneği’nin halk dansları gösterisinin ardından sergi açıldı.



-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, etkinliğin Burçin Özkuş'a yakışan bir şekilde düzenlendiğini belirterek, "FODER ve onu seven arkadaşları ile çok güzel bir etkinlik düzenledik. Burçin fotoğrafla anılmak isterdi" dedi.

Harmancı, etkinliğin uluslararası düzeyde gerçekleşmiş olmasından ve ülkenin her iki yakasından insanların katılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Harmancı, “Burçin’in de hayali ve özlemiydi. Türkiye'den ve bölge coğrafyasından da insanların katılması çok önemliydi” diye konuştu.

Harmancı, konuşması öncesi izlediği sunumların oldukça etkileyici olduğunu ve bunların kendisinde toplumdaki eşitsizlikleri anımsattığını belirterek, "Doğduğumuz yer, bizi olduğumuz kişi yapıyor. Bir çocuğun hangi okula gittiğini, hangi hastaneden hizmet aldığını, ailesinin sosyoekonomik durumu belirliyorsa, o çocuğun gelişmesindeki en önemli unsur siyasettir ve ülkeyi yönetimdedir” diyerek, toplumdaki eşitsizliklere dikkat çekti.

Başkan Harmancı, LTB olarak Burçin Özkuş’un isminin yaşatılması sorumluluğunu taşıdıklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, etkinliğe katılanlara ve emek verenlere teşekkür etti.

-Gümüşok

FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, yarışmaya 400’ün üzerinde fotoğraf başvurusu yapıldığını, bunlardan 387 fotoğrafın yarışma şartnamesine uygun olduğu için jüriye sunulduğunu açıkladı.

Gümüşok, fotoğrafların, jüri tarafından tek tek değerlendirilerek seçildiğini ve her fotoğraf konusunda ortak bir görüşe varıldığını belirtti. Ramadan Gümüşok, KKTC yanında Türkiye, Güney Kıbrıs, Mısır, Portekiz gibi farklı ülkelerden katılım sağlandığını ve bu sayede uluslararası bir düzeyde başarıya ulaşılmasına katkı sağlandığını ifade etti.

-Toygar

Girne Gençlik Merkezi Derneği’nden Günay Toygar ise, Burçin Özkuş’u kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaştı.

Toygar, Burçin’in sadece çok yakın bir arkadaş değil, aynı zamanda bir kardeş olduğunu belirterek, onunla ailelerinden daha çok zaman geçirdiklerini söyledi.

Burçin’in eksikliğinin içlerinde halen taze olduğunu ve çalışmalarına dahi başlayamadıklarını ifade eden Toygar, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

-Ödül alanlara ve jüriye takdimleri yapıldı

Burçin Özkuş Fotoğraf Yarışması’nda, 90 fotoğrafçının gönderdiği toplam 387 fotoğraf jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri üyeleri Alexis Saveriades, Burak Şenbak, İbrahim Yılmaz, Kadir Kaba ve İsmail Gökçe’nin titiz çalışması sonucu, 27 fotoğrafçının 32 fotoğrafı sergilenmeye değer bulunurken, Kenan Talas “Pencere” isimli fotoğrafıyla birinci, Şaziye Kofalı Kurt “Mahsun Bakış” ile ikinci ve Hasan Uçar “Tandır Evi” ile üçüncü oldu. Ayrıca, Ufuk Turpcan’ın “Esla” isimli çalışması Burçin Özkuş Özel Ödülü’ne layık görüldü.

-Sergi Merkez Lefkoşa'da iki hafta boyunca açık

Ödül kazanan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, Merkez Lefkoşa’da sanatseverlerin beğenisine sunulmaya başlandı. Fotoğraf sergisi iki hafta boyunca açık kalacak.

-Anma etkinlikleri bugün ve yarın devam edecek

Anma etkinlikleri kapsamında bugün Merkez Lefkoşa’da belirlenen bölgeye fidan dikimi yapılacak.

Yarın ise FODER binasında saat 19.00’da Edremit Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (EDFOD) Başkanı Özcan Şimşek’in sunum ve söyleşisi yer alacak.