California Valisi Gavin Newsom, yangın bölgelerinde güvenlik ve düzeni sağlamak için California Ulusal Muhafızları’nın konuşlandırıldığını açıkladı.

Los Angeles ve çevresindeki yangınlarda şu ana kadar 163 bin 889 dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlar hızla yayılırken, sert rüzgar ve kurak hava koşulları kontrol çabalarını zorlaştırıyor.

Palisades Yangını, Los Angeles County tarihindeki en yıkıcı yangın olarak kayıtlara geçti. Yangın, kıyı bölgesinde yaklaşık 81 bin 910 dönümlük bir alanı etkiledi ve 10 binden fazla yapının tamamen yok olmasına neden oldu.



Eaton Yangını ise Angeles Ulusal Ormanı çevresindeki toplulukları vurarak yaklaşık 64 bin 750 dönüm alanı kül etti.

-Kundaklama şüphesi ile bir kişi gözaltına alındı



Perşembe gün Los Angeles ile Ventura ilçeleri sınırında ise Kenneth Yangını başladı ve kısa sürede yayılarak yaklaşık 12 bin 940 dönüm bir alanı etkiledi. Yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilirken, bu olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Aynı gün içinde Calabasas Yangını, bölgedeki çalılıklarda başlayarak hızla büyüdü ve şu ana kadar yaklaşık 4 bin 200 dönüm araziyi etkiledi. Yangın halen evleri tehdit etmeye devam ediyor.

-Ulusal Muhafızlar görevde



California Ulusal Muhafızları’ndan 300 asker, yangın bölgelerinde güvenliği sağlamak ve tahliye edilen mahallelerde düzeni korumak için görevlendirildi.

Bu güç, itfaiyecilere destek olmanın yanısıra, yağmacılık girişimlerini önlemek için trafik kontrol noktalarında konuşlandırıldı. Ayrıca, California Otoyol Devriyesi ekipleri, yangın bölgelerinde devriye gezerek tahliye edilen mahallelerde güvenliği artırıyor.



-Yanlış alarm paniğe yol açtı

Yangın sırasında tüm Los Angeles sakinlerine yanlışlıkla gönderilen tahliye alarmı, kısa süreli paniğe yol açtı.

Yetkililer, bu bildirimin teknik bir hata sonucu meydana geldiğini ve yalnızca belirli bölgeleri kapsaması gerektiğini açıkladı.

Yangınlar nedeniyle 7 tahliye merkezi kuruldu ve şu anda 1500’den fazla kişi bu merkezlerde barınıyor. 15 sağlık tesisi tahliye edilerek, 700’den fazla hasta güvenli alanlara taşındı. California Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, yangından etkilenen bireylerin sağlık hizmetlerine ve ilaçlarına kesintisiz erişimini sağlamak için özel önlemler aldı. Halk, özellikle yangın dumanı ve kül nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.



“Bölgeye atom bombası atılmış gibi”

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yangınlar sırasında şehirden uzakta olduğu yönündeki eleştirilere yanıt vererek, “Yangınlar halen devam ediyor. Bizim önceliğimiz insan hayatını kurtarmak, evleri ve mülkleri korumak” dedi.

Bass, yangınlar kontrol altına alındıktan sonra neyin işe yarayıp yaramadığını değerlendireceklerini de belirtti. Şerif Robert Luna ise yangın bölgelerini “Bölgeye atom bombası atılmış gibi görünüyor” ifadeleriyle tanımladı.

Ulusal Hava Servisi, yangın bölgeleri için Cuma gününe kadar geçerli bir Kırmızı Bayrak Uyarısı yayımladı. Yetkililer, sık sık tahliye emirlerine hemen uyulması gerektiğini, sakinlerin tahliye planlarına sadık kalması ve güvenliğini önceliklendirmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.