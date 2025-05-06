Fileleftheros gazetesi “Tatar’dan Görüşmenin Başarısızlıkla Sonuçlanması Taktikleri- İşgal Lideri Giderek Daha Uzlaşmaz- Tatar Kıbrıs Rum Mallarını Gasp Edenlerin Kovuşturulmasının Yeni Atmosferi Baltaladığını Bağırıyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın dünkü görüşmede yeni çabayı başarısızlığa sevk etmeyi hedefleyen bir taktik izleyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda gittiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in sınır kapıları, Pile ve “Mia Milia” (Haspolat) arıtma tesisiyle ilgili önerileri konusunda olumsuz olduğunu öne süren gazete, Tatar’ın görüşmenin yarısını, KKTC’deki Rum mallarını “gasp edenlerin” tutuklanmasını protesto ederek, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in konuya müdahale edip, adaleti engellemesini isteyerek harcadığı iddiasında bulundu.

Gazete, Gençlik Teknik Komitesi'nin dün ilk toplantısını yaptığını ve liderlerin de bu toplantıya katıldığını yazdı.

Gazete, iç sayfadan yer verdiği haberinde ise “Başarısızlığa Kadar Yavaş Yavaş… Tatar Hristodulidis’le Görüşmesine Aklında Diyalog Değil Çıkmazla Gitti” başlığını kullanırken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın isteğinin Kıbrıs sorununda müzakereler yapılması ve ilerleme sağlanması değil, diyaloğun tam bir başarısızlıkla sonuçlanarak çıkmazın muhafaza edilmesi olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın böyle bir gelişmenin Kıbrıs sorunundaki müzakere zemininin değişmesine yol açacağını umduğunu öne süren gazete, Tatar’ın “Yavaş yavaş taktiğiyle” Kıbrıs sorununda bir özlü görüşmeden kaçınmak istemesinin yanı sıra BM Genel Sekreterinin ortaya koyduğu konularda ilerleme yaşanmasını da istemediğini ileri sürdü.

Liderlerin Ledra Palace’taki dünkü görüşmesinin Cumhurbaşkanı Tatar’ın sahip olduğu gerçek niyetleri yeterince yansıttığını da iddia eden gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın önceden üzerinde anlaşma olan konuları bile görüşmeyi reddettiğini öne sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, Ledra Palace’tan ayrılışı sırasında “Yavaş yavaş Kıbrıs sorununda yardımcı olmuyor” ifadesini kullanırken, sunduğu üç öneriye Cumhurbaşkanı Tatar’dan hayır yanıtı aldığını da söyledi.

Gazetecilerin sınır kapılarıyla ilgili yeni önerisinin ne olduğunun kendisine sorulması üzerine bir ilk adım olarak ve akabinde de 4 sınır kapısıyla ilgili görüşmenin devam etmesi için Lefkoşa’da yayalar için bir sınır kapısı açılmasını önerdiğini söyleyen Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın buna itiraz ettiğini öne sürdü.

Rum tarafının yeni önerisinin “Lefkoşa’daki yeni belediye binasının yakınındaki Lidinis sokağıyla” alakalı olduğu kaydedildi.

Gazeteye göre, dünkü açıklamaları sırasında Maria Angela Holguin’in BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak yeniden atanmasına da atıfta bulunan Hristodulidis, Holguin’in 12 Mayıs’ta sözleşmesini imzalaması ve ay sonundan önce adada olmasının beklendiğini ifade etti.

Hristodulidis, Holguin’in gelişinden önce Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmelerini önerdiğini, ancak Cumhurbaşkanı Tatar’ın buna itiraz ettiğini de iddia etti.

Önümüzdeki günlerde ve saatlerde gelişmeler olacağını, bunların olumlu olacağını ve bunların Temmuz sonlarında gerçekleştirilecek genişletilmiş toplantı ışığında gösterdikleri büyük çabada kendilerine yardımcı olacağını da öne süren Hristodulidis, başka bir soruya yanıtında ise Holguin’den Kıbrıs’ta olmasını, düzenli toplantılar yapmasını ve Türkiye’yle temasta olmasını istediğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde KKTC’de olduğunu da dile getiren Hristodulidis, hiçbir şekilde Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu rolün düzeyini düşürmeye çalışmadığını söyledi. Hristodulidis, “Ancak Sayın Erdoğan’ın kamuoyu önünde söylediklerini duyuyorsunuz” dedi.

Hristodulidis, ileriye gidilecekse Türkiye’yle sürekli temasın gerekli olduğunu da savundu.

Hristodulidis, Gençlik Komitesi'ne atanan üyeleri tebrik ederek, kendisi açısından bunun en önemli teknik komite olduğunu da ekledi.

Konuyla ilgili haberler diğer gazetelerde ise şu başlıklarla yer aldı:

Alithia: “Mezarlıklar Konusunda İlerleme- Kıbrıs Türk Liderinden Kıbrıs Rum Mallarıyla İlgili Tutuklamalar Konusunda Protestolar- Dünkü Liderler Görüşmesinde Temel Konularda Hiçbir İlerleme Yaşanmadı”

Haravgi: “İki Lider Temel Konularda İlerlemeden Zaman Kaybediyor- Hristodulidis ile Tatar Kıbrıs Rum Mallarıyla İlgili Tutuklamalara Zaman Harcadı- Hristodulidis ile Tatar Holguin’in Yeniden Atanmasını Selamladı- Hristodulidis Tatar’dan Üç Hayır Yanıtı Aldı- Görüşme Zamanının Yüzde 50’si Kıbrıs Rum Mallarıyla İlgili Tutuklamalara Harcandı- Tatar Bu Hususta Guterres’in Bilgilendirilmesini İstedi- Gençlik Teknik Komitesi Huzurlu Bir Gelecek İçin Önemli”

Politis: “Boşuna Bir Görüşme Daha- Kıbrıs Sorunu Yavaş Yavaş Temposunda- Guterres’in Önerileri İşe Yaramıyor- Yavaş Yavaş Temposu ve Suçlama Oyunu”