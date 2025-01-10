AKSA Süper Lig ekiplerinden Miracle Değirmenlik’in Antalya’da ikinci devreye yönelik gerçekleştirdiği kamp çalışması sürüyor.

6 Ocak Pazartesi günü ikinci devreye yönelik çalışmaları kapsamında Antalya’da kampa giren lider Miracle Değirmenlik, kampın dördüncü gününü, dün yaptığı çift idmanla geride bıraktı. Hava şartlarının olumlu olması idmanlarında keyifli geçmesine olanak sağladı. Kampın dört günü geride kalırken, 7 idmanı geride bırakan Miracle Değirmenlik takımı, hazırlıklarına bu sabah yapacağı idmanla devam edecek. 11 Ocak Cumartesi günü Kepezspor ile hazırlık maçı yapacak olan Miracle Değirmenlik takımı 12 Ocak’ta kampı tamamlayacak.