Les Ambassadeurs Hotel & Casino sahnesi, geçtiğimiz cumartesi akşamı Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar’a ev sahipliği yaptı.

Müzikle dolu bu özel gecede, Les Ambassadeurs’un ayrıcalıklı atmosferi Ebru Yaşar’ın büyüleyici sesiyle buluştu.

Türk müziğinin sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla konserine başlayan sanatçı, romantik şarkılardan hareketli pop şarkılarına kadar çeşitli tarzları ustalıkla seslendirdi. Konserin her anında seyircilerle etkileşimde bulunan Ebru Yaşar, sıcakkanlı tavırlarıyla da izleyicilerin kalbini kazandı.

Ebru Yaşar, göz kamaştıran performansı, sevilen şarkıları ve enerjisiyle konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Başarılı sanatçı, repertuarıyla yine hafızalara kazınacak bir konsere imza atarken, konuklar da sanatçının samimi duygularıyla şarkılarına kattığı özel yorumlarından etkilenerek coşkuyla eşlik etti.

Les Ambassadeurs Hotel & Casino’daki konserin organizasyonu da övgü aldı. Kaliteli ses sistemi, aydınlatma efektleri, sahne düzenlemesi ve otel personelinin güler yüzlü hizmeti, Ebru Yaşar'ın performansını daha da etkileyici hale getirdi.