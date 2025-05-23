Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Tawfeig hayati tehlikeyi atlattığından bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dahiliye servisine sevk edildi. Tutuklu araç sürücüsü Gülen Çıldır (K-19) da serbest bırakıldı.
Kaza, dün akşamüzeri saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden Gülen Çıldır'ın (K-19) Foto Filiz önlerine geldiğinde yönetimindeki UK 063 plakalı salon araçla yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Tawfeig’e çarpmasıyla olmuştu.