09 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.A. (E-25) ile M.K. (E-23)’nin tasarruflarında yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturmanın devamında mesele ile bağlantılı olduğu tespit edilen F.J. (E-31)’nin Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada yaklaşık 125 gram hintkeneviri, 43 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ve uyuşturucu kalıntısı bulunduğu düşünülen hassas terazi ele geçirildi. Aynı evde bulunan G.N.C. (E-29)’nin muhaceret kontrolünde ülkede izinsiz ikamet ettiği de belirlendi. Tüm şahıslar tutuklandı. Soruşturma sürüyor.