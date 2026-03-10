Haftalık itfaiye raporu
Haftalık itfaiye raporu
09 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.A. (E-25) ile M.K. (E-23)’nin tasarruflarında yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturmanın devamında mesele ile bağlantılı olduğu tespit edilen F.J. (E-31)’nin Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada yaklaşık 125 gram hintkeneviri, 43 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ve uyuşturucu kalıntısı bulunduğu düşünülen hassas terazi ele geçirildi. Aynı evde bulunan G.N.C. (E-29)’nin muhaceret kontrolünde ülkede izinsiz ikamet ettiği de belirlendi. Tüm şahıslar tutuklandı. Soruşturma sürüyor.