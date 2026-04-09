Lefkoşa’da park yerinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, bir kişi de tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.30'da Lefkoşa’da araç park yerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, O.K.(E-22) ile H.D.(E-20) kavga etti. Kavga sırasında, O.K. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.D.’yi vücudunun muhtelif yerlerinden yaraladı.

H.D. kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, O.K. tutuklanırken, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.