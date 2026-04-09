Ülkede dün iki araçta ve bir restoranda çıkan yangınlar hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt’ta saat 11.00 sıralarında bir araç park yerinde park halinde bulunan TKP 327 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümünde bulunan dinamo, elektrik kabloları ile plastik aksamlar yandı.

Lefke’de saat 23.50 sıralarında ise park halinde bulunan bir araçta yangın çıktı. EE 757 plakalı araç çalıştırıldığı sırada, muhtemelen motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, aracın motor bölümünde bulunan plastik aksamlar zarar gördü.

Öte yandan, dün saat 11.30 sıralarında Girne’de bir restoranda da muhtemelen mutfak bacası içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, restoranın damında bulunan duman aspiratörü ve motoru yandı; çıkan dumandan dolayı restoranın duvarları da islendi.