Girne’de kırmızı ışıkta durmayan sürücü kazaya sebep oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sabahın erken saatlerinde S emih Sancar Caddesi’nde Murat Edipoğlu'nun (E-37), UH 250 plakalı aracıyla kırmızı ışıkta durmayarak, yeşil ışık yandığı için Osman Örek Caddesi’nde seyreden Kemal Madencioğlu (E-52) yönetimindeki DM 592 plakalı aracın önünü tıkayıp, çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada, DM 592 plakalı araç sürücüsü Kemal Madencioğlu ile araçta yolcu olarak bulunan Sabiha Aligüllü Madencioğlu (K-52) yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.