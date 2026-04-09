İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı
Girne’de kırmızı ışıkta durmayan sürücü kazaya sebep oldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sabahın erken saatlerinde Semih Sancar Caddesi’nde Murat Edipoğlu'nun (E-37), UH 250 plakalı aracıyla kırmızı ışıkta durmayarak, yeşil ışık yandığı için Osman Örek Caddesi’nde seyreden Kemal Madencioğlu (E-52) yönetimindeki DM 592 plakalı aracın önünü tıkayıp, çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada, DM 592 plakalı araç sürücüsü Kemal Madencioğlu ile araçta yolcu olarak bulunan Sabiha Aligüllü Madencioğlu (K-52) yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Kazada yaralanan yaralanan Kemal Madencioğlu'nun 91 miligram alkollü olduğu tespit edildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.