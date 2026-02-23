

Lefkoşa’da Pazar akşamı meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Christos Tsamis Tsangaris hayatını kaybetti. Pallouriotissa bölgesinde ikamet eden Tsangaris’in kullandığı motosiklet, saat 19.00 sıralarında Aglandjia’daki Larnakos Caddesi üzerinde 19 yaşındaki bir sürücünün kullandığı başka bir motosikletle çarpıştı.

Polis açıklamasına göre çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet de devrildi. 25 yaşındaki sürücünün motosikleti daha sonra park halindeki bir araca çarptı.

Kazanın ardından her iki sürücü de Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, 25 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. 19 yaşındaki sürücü ise ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Polis, genç sürücüye olay yerinde alkol ve uyuşturucu testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı. Daha sonra mahkeme emri çıkarılarak 19 yaşındaki sürücünün tutuklandığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.