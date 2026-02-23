İran hükümeti, Cumartesi gecesi geç saatlerde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin hava kuvvetleri ve donanmalarını terör örgütü ilan ettiğini duyurdu. Kararın, AB’nin İran’ın Islamic Revolutionary Guard Corps’nu terör örgütü listesine alma kararına karşılık olarak alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın “AB üyesi ülkelerin İslami Devrim Muhafızları’nı terörist bir varlık olarak etiketleme yönündeki yasa dışı ve haksız kararına karşılıklı bir eylem” olduğu ifade edildi. İran hükümeti ayrıca AB’nin kararının Birleşmiş Milletler Tüzüğü ve uluslararası hukukun temel ilkeleriyle çeliştiğini savundu.

Bu kapsamda, Kıbrıs’ın hava kuvvetleri ve donanması da İran tarafından terör örgütü ilan edilen kurumlar arasında yer aldı.

İran tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın ülkenin iç hukuku çerçevesinde değerlendirildiği ve Avrupa hükümetlerinin uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiğine inanılan adımlarına karşılık olarak uygulamaya konulduğu kaydedildi.