Politis gazetesinin manşetinde yer alan bir haberde, Warwick Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Neofitos Loizidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili ortaya koyduğu dört alternatif stratejik seçeneğe yer verildi.

Loizidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili 52 yıldır süren sonuçsuz müzakerelerin ardından dört alternatif senaryo ortaya koyduğunu yazan gazete, bunları “1. Nami’nin Formülü: Garantili Sonuçlar, 2. Bağlayıcı Mekanizmalar, doğrudan faydalar (backstops), 3. Vatandaşlar Aracılığıyla mini backstops, 4. İlk önce sonuçlar, sonra referandum” şeklinde özetledi.

Söz konusu seçeneklere göre Nami’nin formülünün basit ama belirleyici bir prensibe dayandığını kaydeden gazete, bir referandumun sonuçlarının geri döndürülemez sonuçlar doğurması gerektiğine işaret etti.

“Bağlayıcı Mekanizmalar, doğrudan faydalar (backstops)” seçeneğine göre ise, alternatif bir yaklaşımın garantili sonuçlardan çok, güvenilir taahhütlere önem verdiğini yazan gazete, bu modelin ortaya çıkacak kazançların referandumlara bağlı olması yerine, doğrudan karşılıklı faydalar öngördüğüne işaret etti.

“Vatandaşlar Aracılığıyla mini backstops” seçeneğine göre ise bu yaklaşımın, Ostbelgien isimli ikili istişare sisteminden ilham alarak vatandaşların kurumsallaşmış katılımını tartışma konusu yaptığı belirtildi.

Gazete dört numaralı “ilk önce sonuçlar, sonra referandum” seçeneğine göre ise, bu kademeli stratejinin geleneksel müzakere yöntemini tersine çevirdiğini ekledi.