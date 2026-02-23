Güney Kıbrıs’ta şap hastalığının ortaya çıkması üzerine Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı Pazartesi günü saat 09.00’da olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantının amacı, hastalığın yayılmasına karşı alınacak önlemlerin koordinasyonunu sağlamak olarak açıklandı. Toplantıya Bakanlığa bağlı birimlerin yanı sıra polis ve Ulusal Muhafız temsilcileri de katıldı.

Veterinerlik Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, şap virüsünün 21 Şubat’ta yapılan numune alımından yaklaşık iki hafta önce bazı hayvancılık birimlerine girdiğinin tespit edildiği kaydedildi. İlk ihbarın 19 Şubat 2026 tarihinde Livadia Larnaka bölgesinden yapıldığı, alınan numunelerin 20 Şubat’ta pozitif çıktığı bildirildi.

Livadia’daki vakanın duyurulmasının ardından Oroklini bölgesinde bulunan iki hayvancılık biriminde daha benzer belirtiler tespit edildiği ve 21 Şubat 2026 tarihinde vakaların resmi olarak doğrulandığı açıklandı. Virüsün varlığının zamanında bildirilmemesi nedeniyle polis tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Enfekte çiftliklerin çevresinde üç kilometrelik gözetim bölgesi oluşturuldu. Hayvan ve yem hareketlerine Veterinerlik Hizmetlerinin izni olmadan yasak getirildi. Livadia, Oroklini, Aradippou, Athienou, Troulloi, Kalo Chorio, Dromolaxia ve Klavdia bölgelerinde dezenfeksiyon noktaları kuruldu.

Tüm enfekte bölgelerden elde edilen sütlerin imha edildiği ve enfekte hayvanların gömülme sürecinin başlatıldığı bildirildi. Mezbahalara sevklerin yalnızca resmi izinle yapılabileceği kaydedildi. Avrupa Komisyonu ile temas halinde olunduğu ve uzman desteği talep edildiği açıklandı.

Veterinerlik Hizmetleri, şap hastalığının yalnızca sığır, koyun, keçi ve domuzları etkilediğini, insanlara bulaşmadığını vurguladı. Mevzuat gereği, hayvan sahiplerinin şüpheli durumları derhal ilgili veteriner birimlerine veya en yakın polis karakoluna bildirmesi gerektiği hatırlatıldı. Biyogüvenlik önlemlerine uyan üreticilerin mevcut piyasa fiyatları üzerinden tam olarak tazmin edileceği duyuruldu.