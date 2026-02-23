Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği söyleşide BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorununda özlü müzakerelerin yeniden başlama tarihini haziran sonrasına ötelemesine “şiddetle” karşı çıktı.

“Sürecin derhal yeniden başlamasına somut bir engel olmadığı” iddiasında bulunan Hristodulidis’in bu tavrı Rum basınında “BM ile ilişkilerde çatlak mı olduğu” sorusunu gündeme taşıdı.

Haravgi Hristodulidis’in Yunan Ta Nea gazetesine yaptığı bu açıklamayı “BM ile Çatlak Mı? Hristodulidis Müzakerelere İtiraz Ediyor… Kıbrıs Sorunundaki Strateji Konusunda Soru İşaretleri” başlığıyla aktardı.

Hristodulidis’in BM’nin not ettiği çekinceleri reddederek, müzakerelerin hemen başlayabileceği konusunda iyimser göründüğünü yazan gazeteye göre söyleşide “uzlaşılmış çözüm zemininin yeniden teyit edilmesi ve Crans Montana sürecine kadarki yakınlaşmaların değerlendirilmesi de dahil başlangıç çerçevesi yaratma hedefini taşıyan 5 maddelik önerisini ortaya koydu.

Fileleftheros ise Hristodulidis’in Yunan Ta Nea’ya söyleşisinde ne Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi dönem başkanlığının ne de Güney Kıbrıs’ta yapılacak genel seçimlerin “müzakerelerin yeniden başlamasına engel olabileceğini” iddia ettiğini aktardı.

Gazeteye göre müzakerelerin yeniden başlamasının beklenip beklenemeyeceği sorulan Hristodulidis “Kıbrıs Türk liderliğindeki değişimin iki bölgeli iki toplumlu federasyon zeminindeki müzakerelerin 2017’de kaldığı yerden yeniden başlamasına katkı koyabileceğini” öne sürdü ve şu andaki durumun çözüm olamayacağı tezini yineledi.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın bölgesel iş birliklerinin önemine vurgu yaptığı söyleşide “Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü ittifakının Orta Doğu’daki gerilime rağmen güçlü olmaya devam ettiğini ve ABD’nin bu iş birliğini güçlendirmeye yoğun ilgi duyduğunu” söyledi.