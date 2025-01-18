Haziran 2024’te Lefkoşa’daki bir oto galeride, 2009 model bir araç, galeri sahibi tarafından 2013 model olduğu beyan edilerek 8500 Sterline satıldı. Araç için sahte trafik sigorta poliçesi düzenlenip model yılı 2013 olarak gösterilerek yeni sahibine verildiği tespit edildi. Yapılan soruşturma sonucu, zanlı O.A. tutuklanırken olayla ilgili inceleme devam ediyor.