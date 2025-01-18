17 Ocak 2025 saat 23.00 sıralarında, Ziyamet-Gelincik Yol Kavşağı’nda İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde, K.M. (E-24) yönetimindeki ve Y.M. (E-45) yolcu olduğu araçta arama yapıldı. Araçta, ava kapalı bir günde tasarruf edilen üç av tüfeği ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli toplam 1034 adet canlı av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.