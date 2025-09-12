Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 03.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, 143 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Zübeyir Koçak (E-24), yönetimindeki HT 079 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç, Alpet Benzin İstasyonu önlerinde önce kaldırıma, ardından da benzin istasyonuna ait reklam panosuna çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Zübeyir Koçak ile yolcu Seher Yıldırım (K-21), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralı da yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olan sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.