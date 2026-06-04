Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını dün akşam düzenlenen törenle takdim etti.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, kurslar Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi.

Enstitüsü binasında yer alan Sertifika Töreni’nin açılış konuşmasını Enstitü Koordinatörü Abdullah Aktaş yaptı. Törene T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş ve Türkiye Maarif Vakfı KKTC Temsilcisi Abdullah Yılmaz da katıldı.

Törende, kursiyerler şiir okudu ve öğrendikleri Türkçe şarkıları seslendirdi.

Kursiyerlerin kendi kültürlerine ait geleneksel yemeklerin tanıtıldığı tören, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.